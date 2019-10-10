В Лермонтовке показывают видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»

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10 октября 2019, 19:33Культура
В пензенской библиотеке имени Лермонтова начали транслировать видеоверсии спектаклей финалистов окружного проекта «Театральное Приволжье» (0+), который организован по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.
Одним из первых на суд зрителя представили спектакль «Проданный смех» (12+) театральной студии «Арлекин» из Заречного. Коллектив стал победителем регионального этапа конкурса и сейчас борется за звание лучшего в ПФО.
«Мы особенно выделяем спектакли своих участников, поскольку это все-таки наши родные ребята, хотим их поддержать и привлечь внимание к тому, что они стали финалистами. Но мы также показываем ежедневно в книжном кинозале спектакли других участников регионального этапа», - рассказала сотрудник Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Екатерина Аксенова.
17 октября посетители библиотеки смогут увидеть спектакль «Записки юного врача» (12+) пензенского театра «Кириллица». В ноябре начнется телефонное голосование, которое и определит победителя.
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