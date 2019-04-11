В Лермонтовке открылась выставка к 80-летию Пензенской области

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11 апреля 2019, 15:06Культура
В областной библиотеке им. Лермонтова открылась выставка (0+), посвященная 80-летию Пензенской области.
На выставке представлены фотографии и документы из фондов ГБУ «Государственный архив Пензенской области», сообщает пресс-центр облправительства.
Первый стенд посвящен истории образования региона в 1939 году, второй - руководителям Пензенской области. Третий повествует о трудящихся, удостоенных правительственных наград, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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