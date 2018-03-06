В Лермонтовке нашли книгу из библиотеки Николая II

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06 марта 2018, 17:37Образование
Сотрудники пензенского центра редких документов и книжных памятников обнаружили в Лермонтовской библиотеке издание из библиотеки императора Николая II.
Книга под названием «Вооруженные силы Швейцарии» была напечатана в 1914 году главным управлением генерального штаба, на ней есть экслибрис, где указано, что экземпляр принадлежит Николаю II и хранится в Зимнем дворце, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Также на издании сохранилась запись библиотекаря, которая указывает на то, что в императорское книгохранилище оно поступило 7 февраля 1914 года.
В Пензу книга попала по обмену в 1964 году, когда из Москвы поступила крупная партия печатных изданий - 375 экземпляров.
Книги в библиотеке императора располагались в 14 разделах, одним из которых был раздел специальной литературы, посвященный военному делу. Из этого раздела и найденная в Лермонтовке книга Николая II, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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