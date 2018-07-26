В Леплейке ночью сгорел сарай

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 июля 2018, 09:31Происшествия
Поздно вечером в селе Леплейке Спасского района Пензенской области произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 21.40 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что загорелся деревянный сарай на ул. Молодежной. Огонь уничтожил строение полностью.
Последствия пожара ликвидировали шесть человек с помощью двух единиц техники. О пострадавших информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 июля 2018, 17:58Погибла одна из туристок, сплавлявшихся по реке на катамаране в Хакасии
26 июля 2018, 17:39В Пензе изменили схему движения маршруток №18 и 34
26 июля 2018, 17:08На улице Кривозерье на крыше нашли тело мужчины
26 июля 2018, 16:38Кузнецкого бизнесмена наказали за отказ в работе инвалиду
26 июля 2018, 16:07Пензенцы возмущены жутким состоянием дороги в Терновке
26 июля 2018, 15:37Пензенский пловец завоевал второе «золото» Спартакиады молодежи России
26 июля 2018, 15:06Пензенец пожаловался на «залипающего» в телефоне маршрутчика
26 июля 2018, 14:36Молния убила пензенца во время купания в море в Туапсе