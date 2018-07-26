26 июля 2018, 09:31Происшествия

В Леплейке ночью сгорел сарай

Поздно вечером в селе Леплейке Спасского района Пензенской области произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 21.40 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что загорелся деревянный сарай на ул. Молодежной. Огонь уничтожил строение полностью.

Последствия пожара ликвидировали шесть человек с помощью двух единиц техники. О пострадавших информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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