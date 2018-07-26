В Леплейке ночью сгорел сарай

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 21.40 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что загорелся деревянный сарай на ул. Молодежной. Огонь уничтожил строение полностью.

Последствия пожара ликвидировали шесть человек с помощью двух единиц техники. О пострадавших информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».