17 мая 2017, 09:33Происшествия В Леонидовке на ребенка упала деревянная горка Следователи разбираются в обстоятельствах травмирования шестилетнего мальчика, которое произошло на детской площадке в Леонидовке.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 14 мая на детской площадке, расположенной во дворе дома на ул. Октябрьской, на мальчика упала деревянная горка. С травмами ребенка госпитализировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Зареченский межрайонный следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и изучают изъятую техническую документацию, касающуюся установки детского игрового комплекса. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Происшествия

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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1127638/