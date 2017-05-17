В Леонидовке на ребенка упала деревянная горка

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17 мая 2017, 09:33Происшествия
Следователи разбираются в обстоятельствах травмирования шестилетнего мальчика, которое произошло на детской площадке в Леонидовке.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 14 мая на детской площадке, расположенной во дворе дома на ул. Октябрьской, на мальчика упала деревянная горка. С травмами ребенка госпитализировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Зареченский межрайонный следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и изучают изъятую техническую документацию, касающуюся установки детского игрового комплекса. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
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