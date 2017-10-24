24 октября 2017, 19:32Общество В Леонидовке чествовали зенитную ракетную бригаду Отстрелялись на отлично! Пензенские зенитчики показали высокие результаты на масштабных учениях, которые прошли на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Личный состав 297-й зенитной ракетной бригады поздравили на торжественном митинге.

В Леонидовке подводят итоги боевой подготовки войсковой части 02030 за 2017 год. 297-я зенитная ракетная бригада прибыла в Пензенский регион из Башкортостана в декабре 2016 года и теперь, как отметил руководитель соединения, останется здесь надолго - для охраны воздушного пространства страны.

«Заняли городок полка ликвидации последствий, разместились и приступили к непосредственным задачам - несению боевого дежурства по охране воздушных рубежей России и боевой подготовке», - рассказал командир войсковой части №02030 Алексей Николаенков.

Создать сплошную зону обороны и защитить от ударов с воздуха наземные объекты - такую задачу пензенские зенитчики выполнили в рамках масштабных учений, которые проходили с августа по сентябрь на государственном полигоне «Капустин Яр». По результатам стрельб и выполнения огневых задач бригада поразила пять мишеней и получила оценку «отлично».

«Личный состав показал высокое мастерство обнаружения, захвата и поражения воздушных целей. Этому предшествовала большая кропотливая повседневная работа», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вооруженные силы оснащаются высокотехнологичным оружием и для этого нужны хорошо подготовленные офицерские кадры и личный состав подразделения для выполнения задач по обеспечению безопасности страны», - добавил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По результатам полевого выхода отличившимся военнослужащим вручили благодарности. Командир части Алексей Николаенков нацелил личный состав на еще лучшие показатели, отметив, что единожды завоевать победу — легче, чем удержать ее. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что полковника Николаенкова для поощрения по итогам года пригласят в Губернаторский дом на церемонию награждения лучших граждан региона.

Общество

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