19 октября 2017, 14:03Общество В Ленинском районе Пензы – новый прокурор Прокурором Ленинского района города Пензы назначили Тагира Мустафина.

«Приказом Генерального прокурора РФ от 16 октября старший советник юстиции Тагир Мустафин освобожден от должности прокурора Городищенского района Пензенской области и назначен на новую должность» - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Тагир Мустафин родился в 1972 году в поселке Верхозим Кузнецкого района. Окончил обучение в Саратовской государственной академии права по специальности «Юриспруденция». С ноября 1995 года проходил службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника пензенского транспортного прокурора Средневолжской транспортной прокуратуры, старшего помощника пензенского транспортного прокурора Пензенской области, заместителя прокурора, прокурора Никольского района Пензенской области.

С января 2014 года по октябрь 2017-го состоял в должности прокурора Городищенского района Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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