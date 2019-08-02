В Ленинском мехлесхозе столкнулись три иномарки

Утром 2 августа в Ленинском Мехлезхозе в Пензе произошла массовая авария.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 8.10. Не поделили дорогу Nissan под управлением 50-летнего мужчины, Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний автолюбитель, и Suzuki Grand Vitara с 37-летним водителем.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по Пензенской области, в результате аварии водитель Renault получил травмы, его госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, утром 2 августа случилась еще одна авария с участием трех транспортных средств - на улице Калинина у большегруза отказали тормоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».