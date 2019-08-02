В Ленинском мехлесхозе столкнулись три иномарки

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02 августа 2019, 13:33Происшествия
Утром 2 августа в Ленинском Мехлезхозе в Пензе произошла массовая авария.
Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 8.10. Не поделили дорогу Nissan под управлением 50-летнего мужчины, Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний автолюбитель, и Suzuki Grand Vitara с 37-летним водителем.
По данным пресс-службы управления ГИБДД по Пензенской области, в результате аварии водитель Renault получил травмы, его госпитализировали.
По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, утром 2 августа случилась еще одна авария с участием трех транспортных средств - на улице Калинина у большегруза отказали тормоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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