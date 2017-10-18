18 октября 2017, 12:31Общество В Ленино благоустроили территорию у памятника «Павшим героям» и 4 двора В селе Ленино Пензенского района благоустроили четыре двора и территорию около памятника «Павшим героям».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН, работы велись в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт дворов потратили 566 тысяч 910 рублей. Были заасфальтированы дороги во дворах, установлены новые лавки и урны.

Также завершилось благоустройство территории возле памятника «Павшим героям», на которое было выделено 283 тысячи 460 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/10/17/16105841