В Ленино благоустроили территорию у памятника «Павшим героям» и 4 двора

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18 октября 2017, 12:31Общество
В селе Ленино Пензенского района благоустроили четыре двора и территорию около памятника «Павшим героям».
Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН, работы велись в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт дворов потратили 566 тысяч 910 рублей. Были заасфальтированы дороги во дворах, установлены новые лавки и урны.
Также завершилось благоустройство территории возле памятника «Павшим героям», на которое было выделено 283 тысячи 460 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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