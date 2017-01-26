В Лапшово парень зарезал отца

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26 января 2017, 12:02Криминал
В Камешкирском районе Пензенской области 22-летнего парня подозревают в убийстве своего отца.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, тело 51-летнего мужчины нашли в собственной квартире в селе Лапшово.
Полицейские провели ряд оперативных мероприятий и установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний сын погибшего мужчины.
По данным следствия, парень пришел к отцу мириться, во время застолья между ними вспыхнула ссора, в результате чего молодой человек ударил родителя ножом в живот.
Свою причастность к совершению преступления подозреваемый отрицать не стал.
«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
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