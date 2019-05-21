Неизвестно, пригодятся ли пензенским школьникам в повседневной жизни навыки спасения людей или основы военной подготовки, но сейчас от этого зависит победа команды. В лагере «Радуга» стартовала военно-патриотическая игра «Орленок» (6+). За путевку на всероссийские соревнования борются 24 сборные, которые стали победителями предварительных районных этапов.

С самого утра ребята тренировались надевать общевойсковой защитный комплект на время или вытаскивать на берег утопающего с помощью спасательного конца Александрова. Ребята не забывали, что они отвечают не только за свой результат, но и за командные баллы.

«Когда приехали, начали раскладываться, первое впечатление было, что здесь будет очень страшно, что мы ничего не сможем сделать. Но потом мы освоились, и все стало хорошо. Сейчас испытываю положительные эмоции», - сказала участница военно-патриотической игры «Орленок» Елена Филяева.

За победу борются 24 команды. Каждая из них пробивалась через отборочные раунды. В рамках турнира мальчишкам и девчонкам пришлось состязаться в строевой подготовке, действовать в условиях условного задымления, они преодолели маршрут выживания и пожарную полосу. Кроме того, некоторые ребята прошли на время водную дистанцию на весельной лодке.

«Все команды, надо отдать должное, подготовлены. Не первый год проводим данную игру и, можно сказать, мастерство ребят растет год от года. Условия традиционные. Областная станция проводит мастер-классы, на которых обучаем руководителей, а они - детей», - рассказала заместитель директора Пензенской областной станции юных туристов Татьяна Клочкова.

У ребят есть время и на отдых. Участники игры отмечают, что они очень рады возможности на несколько дней уехать на природу. Вечера в палаточном городке они проводят, как настоящие туристы.

«Есть гитара, вечером сидим, играем, поем. Очень хорошая атмосфера. Тут интересно. Получается не просто игра: некоторые задания могут встретиться в реальной жизни, готовимся к этому, затем и приехали сюда», - сказал участник военно-патриотической игры «Орленок» Константин Ванягин.

Победители регионального финала будут представлять Пензенскую область на всероссийских соревнованиях «Юный спасатель» (6+), а также в военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» (6+), которая пройдет в сентябре в Оренбурге.