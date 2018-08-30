В лагере «Радуга» стартовал слет пензенских педагогов-туристов

Детский лагерь «Радуга» после завершения летних смен стал местом туристического слета педагогов (18+). В течение трех дней они участвоваkb в спортивных состязаниях на суше и на воде, а также применяли на практике бытовые туристические навыки. В 2018 году палаточный лагерь принял 200 человек. Как говорят участники, главная задача - обмен опытом и возможность впоследствии обучить новому детей.

Педагогам предстояло пройти через ряд спортивных состязаний - технику водного туризма, контрольный туристский маршрут и ориентирование по выбору. К этому добавились творческие и практические конкурсы: туристические навыки и быт, представление команд, лучший фотограф и повар походной кухни.

«Работаю на станции юных техников в Нижнеломовском районе педагогом дополнительного образования и инструктором детско-юношеского туризма. Уже со счета сбилась, много где была, в «Радуге» уже в третий раз, еще в Сердобске и в Иве», - рассказала участница слета Ирина Смагина.

Так как итог своей работы педагоги привыкли видеть в умениях учеников, то главной целью слета было, замечают организаторы, обучение учителей и обмен опытом.

«Специалисты областной станции юных туристов только что вернулись с всероссийского слета педагогов. Сейчас стараются передать полученные знания коллегам», - сказал старший методист Павел Скубашевский.

Участники называют туристический слет ярким завершением летней работы учителей. Практически все время каникул, как правило, педагоги дополнительного образования заняты в детских лагерях. И эти состязания еще одно доказательство, что даже когда, казалось бы, смены прошли, и учителя могут отдохнуть, они выбирают действие.