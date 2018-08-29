В лагере «Радуга» определят лучшего пензенского педагога-туриста

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29 августа 2018, 13:33Общество
В поселке Подлесном Бессоновского района Пензенской области на базе лагеря «Радуга» заработал региональный турслет работников образования (18+).
За звание лучших будут бороться более 150 участников в течение трех дней. В первый день прошел круглый стол «100 лет системе дополнительного образования детей в России», соревнования по виду «Туртехника», конкурс туристских узлов, а вечером - представление команд.
29 августа пройдут конкурсы походной кухни, фотографов «Защитники природы», соревнования «Контрольный туристский маршрут», «Техника водного туризма». Затем будет организован туристский вечер «Мы пройдем сквозь земной простор».
30 августа участники продемонстрируют свое мастерство в ориентировании, а в 14.30 станут известны имена лучших туристов, сообщает пресс-служба регионального минобра.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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