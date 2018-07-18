18 июля 2018, 19:19Образование

В лагере для пензенских школьников устроили квест-игру на знание ПДД

В Пензенской области на территории загородного лагеря «Юность» инспекторы и педагоги устроили для отдыхающих увлекательную квест-игру на знание Правил дорожного движения.

Детям напомнили о том, как и где нужно переходить дорогу, и о том, что всегда, даже пересекая проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, нужно смотреть по сторонам.

Участники квеста выполняли различные задания и решали тематические задачи. На последнем этапе игры инспектор продемонстрировал свой служебный транспорт. Аналогичные встречи с детьми сотрудники ГИБДД будут проводить до конца летних каникул.

Образование
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