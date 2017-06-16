В лагерь к пензенским детям приехали «Ночные волки»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июня 2017, 19:17Общество
В оздоровительных лагерях Пензенской области проходит «Лето безопасности». Акцию с таким названием проводят сотрудники ГИБДД совместно с представителями местного отделения всероссийского мотообъединения «Ночные волки». Инспекторы и байкеры приехали в гости к воспитанникам загородного лагеря «Юность».
«Для детей из детского оздоровительного лагеря «Юность» проводятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма. При их проведении детям напомнили о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части, показали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий», - рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Педагоги детско-юношеского центра «Спутник» и вожатые лагерей провели соревнования по фигурному вождению велосипеда и тестирование на знание правил дорожного движения. Представители мотоклуба рассказали школьникам о культуре управления двухколесным транспортом и продемонстрировали мотоэкипировку. Ребятам также показали патрульные мотоциклы, поступившие на вооружение пензенской автоинспекции.
16 июня 2017, 20:26«Телесемь» устроил для пензенцев беспроигрышную лотерею
16 июня 2017, 20:20Пензенский уролог рассказал о рабочих буднях
16 июня 2017, 20:02В Пензе вынесли приговор по делу о живодерстве
16 июня 2017, 19:55В Кузнецком районе приступили к ремонту дорог
16 июня 2017, 19:43Пензенцам предлагают сдать оружие за вознаграждение
16 июня 2017, 19:37Пензенских торговцев «с рук» не пугают штрафы
16 июня 2017, 19:29Левченко отчиталась перед пензенцами о проделанной работе
16 июня 2017, 19:21В пензенский заповедник забрел редкий для области зверек