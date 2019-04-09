В квартиры жителей ул. Дзержинского проникает запах гниющего мусора

«Мусорная реформа» стартовала, но в некоторых дворах Пензы о ней знают лишь по изменениям в квитанциях. Жители дома №19 на улице Дзержинского с наступлением весны забили тревогу. Контейнерная площадка под их окнами превратилась в свалку. Мусор туда приносят не только из прилегающих домов, но и со всей округи, в том числе - из магазинов.

На улицу Дзержинского в Пензе пришла «ароматная» весна. Так ее называют местные жители. Вместе с теплом и солнечными лучами в их квартиры стал проникать запах гниющего мусора. Источник известен - местная контейнерная площадка.

«В летнее время из ящиков течет жидкость. Дышать нечем, ветер заносит запах с улицы через окна домой», - рассказала жительница Пензы Валентина Доманина.

Жители считают, все дело в том, что у территории нет хозяина. Соседний дом, отмежевав прилегающий к нему участок, не стал включать мусорную площадку. Управляйку, со слов пензенцев, состояние контейнеров тоже не заботит. А ведь мусор туда приносят не только из прилегающих домов, но и жители улиц Луначарского и Ухтомского. Кроме того, там частенько выбрасывают испорченные продукты из магазинов.

«Дома, особенно на первом этаже, у людей и крысы, и мыши, и тараканы, второй год клопы. Жители дома вызывали сотрудников санэпидемстанции, обрабатывали, но без толку. На свалку привозят старую мебель с тараканами, клопами, и они, конечно, все бегут в ближайшее убежище, то есть к нам в дом», - сказала жительница Пензы Ирина Кондратьева.

Пензенцы предлагали перенести контейнерную площадку, но оказалось, что некуда, да и стоит это очень дорого. К тому же, кажется, не все разделяют мнение, что мусорная площадка там не к месту. Многие изо дня в день расширяют ее границы.

На зеленом участке рядом с общежитием в 2019 году вряд ли появятся цветы. Зато свои плоды точно дадут выброшенные в окна окурки, а также пластиковые бутылки и прочий мусор. А ведь за такой метод избавления от отходов по кодексу об административных правонарушениях гражданам грозит штраф - от одной до двух тысяч рублей.

Жители обращались в региональный Роспотребнадзор. Проверка показала: площадка не соответствует нормам СанПиНа.

«Все это является источником таких опасных инфекций, как дизентерии, холеры, туляремии, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и бешенства. Ответственность за надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок лежит на управляющих компаниях и ТСЖ», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Жители дома на улице Дзержинского не теряют надежды исправить ситуацию. В ближайшее время они намерены направить коллективное обращение в районную администрацию, а также в адрес регионального оператора.