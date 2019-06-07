В квартиру пензенцев залетел «Бэтмен»

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07 июня 2019, 15:34Общество
Пензенец в Сети рассказал о необычном зверьке, который появился в его квартире. Фото нежданного гостя попало в Сеть.
В квартиру к мужчине залетела летучая мышь. Он поинтересовался в группе соцсети «ВКонтакте», не опасен ли зверек, и что ему с ним делать.
Подписчики сообщества пошутили, что к пензенцу прилетел Бэтмен, который спасает мир от злодеев, и ему не нужно мешать. Остальные посоветовали аккуратно поймать мышонка руками в перчатках и выпустить его на улицу.
«Он боится больше тебя, они безобидные существа», - написал Андрей.
«Обязательно выпусти на улицу, но только очень аккуратно лови, а то зверек от испуга может оцарапать или укусить», - посоветовала Ольга.
«Они безобидные. Ко мне тоже залетала, три дня жила, потом улетела. Питаются насекомыми, людей не трогают. Подождите, когда сама улетит, либо поймайте и выпустите, только обязательно в перчатках», - рассказал Сергей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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