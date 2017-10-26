26 октября 2017, 10:32Происшествия В квартире в Богословке вспыхнул пожар, есть пострадавший В селе Богословка Пензенского района случился пожар в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 25 октября в 20.25 на ул. Гагарина выгорела квартира в деревянном доме. В результате пожара пострадал один человек.

Огонь тушили 17 сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6020831/

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