В квартире на улице Ударной обрушился потолок

Новый виток в капитальном ремонте дома в Пензе на улице Ударной, 22. В одной из квартир рухнул потолок. Первый инцидент уже случился. Никто не пострадал, но местные жители уверены, что это обрушение вряд ли последнее - трещины образовались на потолках многих квартир, на верхних этажах.

Проблемы, как говорят люди, начались вместе с капитальным ремонтом кровли весной 2019 года. Два вопроса, на которые жители пока не получили ответов: кто обеспечит им безопасность и кто возместит причиненный ущерб?

Забираясь на кровлю, жительница дома улице на Ударной, 22 Инна Луговская рассказала о сне, который приснился ее сыну весной, тогда крышу начали ремонтировать капитально, у них дома расположились рабочие, объяснив, что провалились. Тогда это казалось смешным. Сейчас женщина с досадой показала сквозную дыру в кровле, которая ведет прямо в ее квартиру.

На сантехнике и полу уборной - несколько килограммов бывшей кровли. В тот момент в квартире находились три человека. Молодая семья, которая живет вместе с женщиной, решила не рисковать, переехала, сейчас дома появляются лишь изредка.

«Недавно родился ребенок, решили отсюда переехать, потому что здесь страшно и опасно жить. Рабочие начали делать крышу в апреле, она постоянно протекала, а желтизна до сих пор осталась, сейчас все сыплется и обваливается», - рассказала жительница дома №22 по улице Ударной Элла Луговская.

«Это случилось в 8:00, упал маленький клочок, потом вывалился целый пласт потолка. На чердаке строительный мусор складывают не по несущим балкам, там нет плит перекрытия», - сказала Инна Луговская.

Жители давно говорили об опасности обрушения: трещинами пошли потолки практически во всех квартирах последнего этажа дома. До начала ремонта штукатурка, как говорят люди, была в целости и сохранности. На фото зафиксировано, как ситуация ухудшалась. Жители связывают обрушение с работой подрядчика, который не сумел закончить капитальный ремонт кровли. И, вместо того, чтобы, как положено, вывозить тяжеловесный мусор, его хаотично оставили над головами жителей. Подрядчика сменили осенью по решению фонда капитального ремонта. Новый начал вывозить мусор и покрывает кровлю железом.

Кто обеспечит людям безопасность и кто станет возмещать ущерб за пробитые потолки в столь неоднозначной ситуации, когда трещины появились при первом подрядчике, а потолок обвалился уже при втором, пока непонятно. Сроки окончания работ тоже вызывают вопросы. В отчетах - одни факты, а в реальности - другие. Например, в отчетах говорится о том, что все слуховые окна дома на улице Ударной закрыты, в действительности - один из проемов до сих пор не доделан.

На момент выхода материала в эфир в фонде капитального ремонта не смогли прокомментировать ситуацию. Специалисты выезжали на место произошедшего и сейчас выясняют возможные причины обрушения потолка в доме на улице Ударной и тех, кто понесет за это ответственность. Сейчас ведомство готовит ответ на официальный запрос телеканала «Экспресс».