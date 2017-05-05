05 мая 2017, 15:35Криминал В квартире на ул. Вадинской нашли мертвую женщину В Пензе в поисково-спасательную службу обратился мужчина. Он был обеспокоен тем, что его мать на ул.Вадиснкой долгое время не выходит на связь и не открывает дверь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН, информация об этом поступила 5 мая в 7.45.

По адресу незамедлительно прибыли спасатели и полицейские.

Вскрыв дверь в квартиру, они обнаружили, что женщина мертва. Все подробности случившегося устанавливает полиция, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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