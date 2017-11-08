В квартире на ул. Тарханова нашли мертвую женщину

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08 ноября 2017, 13:34Происшествия
Пензенские спасатели, приехав на вызов, обнаружили в квартире на улице Тарханова тело молодой женщины.
Как сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра, женщина пришла к 35-летней дочери, которая проживала на улице Тарханова, но та не открыла ей дверь. На звонки и стук она никак не реагировала, тогда пензячка обратилась за помощью.
Спасатели прибыли по адресу и вскрыли входную дверь с помощью аварийно-слесарного инструмента. В коридоре на полу они нашли тело молодой женщины.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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