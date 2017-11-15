15 ноября 2017, 17:07Происшествия В квартире на ул. Саранской нашли труп Пензенские спасатели обнаружили в квартире мертвого мужчину.

По информации пресс-службы Пензенского поисково-спасательного центра, в ночь на 15 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о том, что мужчина заперся в квартире на улице Саранской долгое время не выходит на связь. На звонки и стуки в дверь он не отвечает.

Спасатели оперативно прибыли на место, с помощью слесарного инструмента они вскрыли входную дверь. Внутри квартиры они нашли мужчину без признаков жизни.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливает полиция, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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