В квартире на ул. Лобачевского сгорела кухня

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25 апреля 2018, 10:32Происшествия
В Пензе на ул. Лобачевского случился пожар в квартире жилого дома.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 24 апреля в 19.17 пожар вспыхнул на кухне в квартире жилого дома. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Огонь тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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