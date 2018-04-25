25 апреля 2018, 10:32Происшествия

В квартире на ул. Лобачевского сгорела кухня

В Пензе на ул. Лобачевского случился пожар в квартире жилого дома.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 24 апреля в 19.17 пожар вспыхнул на кухне в квартире жилого дома. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Огонь тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6808985/

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