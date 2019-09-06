В «Квартале Луи» разработают проект трудоустройства инвалидов

Не у всех получается найти дело по душе и самореализоваться. Вдвойне тяжелее - людям с ограниченными возможностями здоровья. И хотя сейчас повсеместно на предприятиях пытаются создать условия для комфортной работы инвалидов, трудоустраиваются не все. По данным Минтруда России, в 2018 году постоянной работой были обеспечены 28% граждан, имеющих инвалидность.

В «Квартале Луи» захотели внести свою лепту в решение этой проблемы. Некоммерческая организация и компания по удаленному бухгалтерскому и консалтинговому обслуживанию разработали совместный проект.

Дать понимание того, какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда, и узнать, какие из предложенных вакансий интересны самим соискателям. Цикл образовательных программ в «Квартале Луи» начали с ознакомительного занятия. Оно состоялось в рамках проекта, разработанного автономной некоммерческой организацией совместно с компанией по удаленному бухгалтерскому и консалтинговому обслуживанию. Конечная цель проекта - помочь людям с ограниченными возможностями найти работу и самореализоваться.

«Мы хотим не формально защитить инвалидов от дискриминации на рынке труда, а реально их устроить на работу. То есть создать проект, который поможет потом другим регионам использоваться этот опыт его у себя. У нас есть демо-версия программы, которую мы готовы переверстывать, дополнять какими-то другими мастер-классами, лекциями», - сказала руководитель проекта Ольга Приписанцева.

На выбор - несколько специальностей: бухгалтер-операционист, менеджер по обучению или продажам, персональный ассистент. Главный плюс - возможность работать удаленно. «Квартал Луи» не случайно стал площадкой для реализации. Во-первых, его специалисты выступили в роли авторов идеи проекта, а во-вторых, у них уже имеется опыт создания комфортных рабочих условий для инвалидов.

«До сегодняшнего дня мы делали такие площадки самостоятельно. Открывали типографию, у нас есть хостел, но заявки на трудоустройство поступали со всего города. И нам хотелось предоставить больше рабочих мест. Рассчитываем на то, что успешный опыт этих ребят вдохновит многих людей с инвалидностью на то, чтобы они жили полной жизнью, не закрывались и были полезны обществу», - призвала директор по развитию АНО «Квартал Луи» Наталья Шмонина.

Первое занятие посетили больше десяти слушателей. В их числе - резиденты «Квартала Луи» и не только. Юлия Кононова - молодая мама. Признается, что за время декретного отпуска устала сидеть дома и уже жаждет пустить свою энергию в трудовое русло.

«Это развитие какое-никакое, поднятие на другую ступень. Не буду сидеть дома, для меня это важно, что не в четырех стенах, а что будет общение с людьми, возможность реализовать себя», - сказала она.

Организаторы планируют проводить занятия три раза в неделю. Соискателям будут рассказывать о работе на компьютере, навыках продаж, как лучше составить резюме и самопрезентацию. Один курс будет состоять из десяти занятий.