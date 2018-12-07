В кузнецкую больницу доставили передвижной ФАП

В Пензенском регионе появляется все больше возможностей по оказанию медицинской помощи жителям отдаленных сел. Хорошим подспорьем в этом деле для врачей служат передвижные мобильные комплексы. Так, в Кузнецком районе в распоряжении специалистов четыре автомобиля, еще один они готовят к выходу в рейс.

Новый автобус, который привезли в Кузнецк, пока не стоит на учете в Госавтоинспекции, зато в салоне уже распаковали экг-аппарат, танометр, реанимационный набор и все, что необходимо для оказания скорой и неотложной помощи пациентам.

«Полноценное рабочее место для акушера-гинеколога. Женщину можно посмотреть так же, как в кабинете хорошей поликлиники. Там есть умывальник с подогревом. Можно посмотреть женщину так, как положено по стандартам оказания медпомощи», - рассказала заместитель главного врача кузнецкой межрайонной больницы Ирина Шишова.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт поступил в кузнецкую межрайонную больницу совсем недавно. Ключи от передвижных комплексов медработникам вручил глава региона. По всему региону в кабинетах на колесах медпомощь получат 20 тысяч жителей, которые проживают в 630 населенных пунктах. Кузнецкие врачи только готовятся отправиться на новом передвижном ФАПе в отдаленные села, где нет своих медучреждений, а вот автомобили, которые позволяют проводить массовые рентгеновские обследования уже прошли проверку дорогой и получили оценку населения.

«Летом в деревнях бывает до 150-170 человек за один день. В понедельник, например, ездили на хлебзавод, там было 99 человек», - сказал рентген-лаборант отделения кузнецкой межрайонной больницы Сергей Кузнецов.

Вне стационарных лечебных учреждений можно выявить у пациента, к примеру, туберкулез, заболевания органов грудной клетки, опухолевые образования в молочной железе. Маммографию назначают женщинам от 40 лет. Проходить обследование специалисты рекомендуют ежегодно, сделать это можно и в маммографическом кабинете на колесах.

«Делаются четыре снимка – две прямые проекции и две боковые. Результат высвечивается на экране, потом он переходит на компьютер доктора. Врач приходит и описывает снимки», - пояснила рентген-лаборант отделения кузнецкой межрайонной больницы Ирина Левашова.

С появлением нового фельдшерско-акушерского пункта больница полностью укомплектована передвижными мобильными комплексами. Уже в этом месяце в глубинку от медучреждения по графику будут выезжать пять автомобилей.