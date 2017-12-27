В Кузнецком суде вынесли решение по делу с контрафактным алкоголем

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27 декабря 2017, 19:46Общество
Сегодня в деле о массовой гибели жителей Кузнецка Пензенской области от отравления метиловым спиртом поставлена точка. Районный суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в сбыте нелегальной алкогольной продукции.
Горю Татьяны Пастуховой и еще четырем семьям Кузнецка - уже больше года. В ноябре 2016-го местная трагедия прогремела на всю страну. После дня рождения хозяина бара «Нора» Алексея Терентьева он сам и его четверо друзей погибли от отравления метанолом, который был найден в роме с праздничного стола.
Следствие, начатое в Кузнецке и продолженное в Пензе, через два с половиной месяца вышло на подозреваемого кузнечанина Александра Иванова. По рассказам свидетелей последние пять лет он занимался, незаконным сбытом контрафактного алкоголя. И именно у него Терентьев купил восемь литровых бутылок с этикеткой «Бакарди Блэк». Также следователи доказали причастность подсудимого к мошенничеству и подделке документов. Гособвинение выступило сразу по трем уголовным статьям.
«Обвиняемого просили приговорить к девяти годам лишения свободы. Потерпевшими были заявлены гражданские иски на сумму 1 миллион рублей со стороны погибших родственников», - сказал старший помощник прокурора г. Кузнецка Алексей Паняев.
Сторона защиты выбрала тактику частичного признания вины в истории с мошенничеством и полного отрицания в деле об отравлении.
«Обвинение было выстроено на предположениях, ни одного доказательства подтверждающего вину подзащитного в деле нет», - прокомментировал адвокат Олега Бычкова.
На оглашение приговора ушло два часа. На решение судьи повиляли как смягчающее, так и отягчающее обстоятельства.
«По совокупности преступлений. путем частичного сложения наказаний, окончательно определить Иванову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения», - сказала судья Кузнецкого районного суда Ирина Бугаева.
Также в пользу родственников погибших суд взыскал по 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Сам Александр Иванов заявил о намерении его обжаловать.
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