В Кузнецком районе завершился пасхальный фестиваль

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26 апреля 2017, 15:33Общество
В Кузнецком районе Пензенской области завершился традиционный фестиваль, посвященный великому христианскому празднику - Пасхе. Лучшие исполнители приняли участие в гала-концерте, который состоялся в музее имени Александра Радищева.
Христианская музыка – это особый жанр. Он требует от исполнителей не только хороших вокальных данных, но и определенного уровня духовного развития, понимания музыкального материала. Фестиваль под названием «Праздник праздников - Пасха» показал, что в Кузнецком районе много талантливых исполнителей. Большинство из них еще очень юны.
Тема любви к Родине стала одной из ключевых, многие из участников выбрали для конкурсных номеров патриотическую тематику.
«Через ваш труд, через вашу любовь передайте красоту нашего мира, духовную красоту окружающим. И я думаю, вам от этого добра возвратится сторицей», - сказал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Лучших определяли в нескольких номинациях. Кроме вокалистов, дуэтов и хоров свои таланты демонстрировали юные пианисты и гитаристы. Кроме того, в рамках фестиваля прошел конкурс рисунков и прикладного творчества. В 2017 году пасхальный фестиваль стал носить статус межрайонного - в село Радищево приехали участники из Вадинска.
«Ребенок, родители, дедушки, бабушки вместе творят чудесные произведения. Это тоже сеет зерна прекрасного, светлого», - отметила заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.
Пасхальный фестиваль в Кузнецком районе проходит ежегодно. В 2017 году его проведение стало возможным благодаря администрации Кузнецкого района, музею имени Александра Николаевича Радищева и Кузнецкой епархии.
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