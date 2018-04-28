28 апреля 2018, 11:03Происшествия

В Кузнецком районе вспыхнул дом

В Кузнецком районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 27 апреля в 14.00 в селе Чибилей. На улице Сидорова вспыхнул деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища.

В ведомстве пояснили, что в результате пожара никто не пострадал.

Тушили полыхающую постройку 12 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6826923/

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