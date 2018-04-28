В Кузнецком районе вспыхнул дом

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 27 апреля в 14.00 в селе Чибилей. На улице Сидорова вспыхнул деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища.

В ведомстве пояснили, что в результате пожара никто не пострадал.

Тушили полыхающую постройку 12 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».