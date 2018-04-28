В Кузнецком районе вспыхнул дом

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28 апреля 2018, 11:03Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 27 апреля в 14.00 в селе Чибилей. На улице Сидорова вспыхнул деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и все внутри жилища.
В ведомстве пояснили, что в результате пожара никто не пострадал.
Тушили полыхающую постройку 12 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. Причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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