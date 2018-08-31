В Кузнецком районе водолазы не могут найти тело второго утонувшего ребенка - СКР

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Евгения Воеводина, утонувшие – младшеклассники.

«По моей последней информации, обнаружили тело только одного ребенка, поиски второго проводились до обеда. Мы ведем проверку по этому факту, о причинах произошедшего пока ничего сказать не могу», - отметила она.

Поиски ребенка осуществляли водолазы, специалисты осмотрели дно водоема и побережье, сообщает ИА «Пенза-Пресс».