В Кузнецком районе водолазы не могут найти тело второго утонувшего ребенка - СКР

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31 августа 2018, 15:04Общество
На пруду в Кузнецком районе Пензенской области утонули двое детей.
Как ИА «Пенза-Пресс» сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Евгения Воеводина, утонувшие – младшеклассники.
«По моей последней информации, обнаружили тело только одного ребенка, поиски второго проводились до обеда. Мы ведем проверку по этому факту, о причинах произошедшего пока ничего сказать не могу», - отметила она.
Поиски ребенка осуществляли водолазы, специалисты осмотрели дно водоема и побережье, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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