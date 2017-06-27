27 июня 2017, 12:01Происшествия В Кузнецком районе водитель «Приоры» сбил пешехода В Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

В селе Евлашево Кузнецкого района водитель LADA Priora на улице Комсомольской сбил пешехода.

О состоянии пострадавшего неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий аварии привлекались три человека.

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