05 декабря 2017, 14:04Происшествия В Кузнецком районе в тройном ДТП погиб мужчина В Кузнецком районе Пензенской области случилась авария со смертельным исходом.

По данным пресс-службы отдела пропаганды регионального управления ГИБДД, на 753-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «Лада Гранта», грузовик «ДАФ» и «Мерседес Бенц».

В результате аварии на месте погиб 46-летний водитель отечественной легковушки.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 150

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: