В Кузнецком районе в тройном ДТП погиб мужчина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 декабря 2017, 14:04Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области случилась авария со смертельным исходом.
По данным пресс-службы отдела пропаганды регионального управления ГИБДД, на 753-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «Лада Гранта», грузовик «ДАФ» и «Мерседес Бенц».
В результате аварии на месте погиб 46-летний водитель отечественной легковушки.
По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
05 декабря 2017, 19:53Житель Сосновоборского района спас жизни трех человек
05 декабря 2017, 19:43В Пензе станет больше светофоров
05 декабря 2017, 19:39Педагоги из Москвы посетят лучшие школы Пензы
05 декабря 2017, 19:31В Пензе в суд передали дело о заложницах в сауне
05 декабря 2017, 19:24Пензячка лишилась в баре мобильного телефона и денег
05 декабря 2017, 19:19Пензенцы в восторге от концерта «ДДТ»
05 декабря 2017, 19:11В Пензе хотят внедрить новые формы противодействия наркомании
05 декабря 2017, 19:04В Кузнецке чествовали инвалидов, добившихся успеха