В Кузнецком районе в пруду нашли труп молодой женщины

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о несчастном случае поступило на пульт дежурного 21 июля примерно в половине второго часа дня. В пруду одной из баз отдыха утонула 24-летняя женщина.

Когда приехали спасатели, очевидцы показали им место, где все произошло. В итоге водолазы нашли тело, его извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В случившемся будут разбираться полицейские. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы, пишет ИА «Пенза-Пресс».