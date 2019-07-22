22 июля 2019, 15:04Происшествия

В Кузнецком районе в пруду нашли труп молодой женщины

В Кузнецком районе Пензенской области произошла трагедия.

По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о несчастном случае поступило на пульт дежурного 21 июля примерно в половине второго часа дня. В пруду одной из баз отдыха утонула 24-летняя женщина.

Когда приехали спасатели, очевидцы показали им место, где все произошло. В итоге водолазы нашли тело, его извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

В случившемся будут разбираться полицейские. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/07/22/12414561

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