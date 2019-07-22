В Кузнецком районе в пруду нашли труп молодой женщины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 июля 2019, 15:04Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошла трагедия.
По данным пресс-службы Пензенского пожарно-спасательного центра, сообщение о несчастном случае поступило на пульт дежурного 21 июля примерно в половине второго часа дня. В пруду одной из баз отдыха утонула 24-летняя женщина.
Когда приехали спасатели, очевидцы показали им место, где все произошло. В итоге водолазы нашли тело, его извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.
В случившемся будут разбираться полицейские. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 июля 2019, 19:33Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»
22 июля 2019, 19:26Оренбуржец подозревается в серии краж из пензенских магазинов
22 июля 2019, 19:21Состав пензенского «Дизеля» пополнили легионеры из Словакии
22 июля 2019, 19:18Пензенские арестанты сыграют в спектакле, посвященному Дню Победы
22 июля 2019, 19:12Покинувшие Чемодановку жители возвращаются в село
22 июля 2019, 19:07Пензенские чиновники искали нелегальные точки продажи овощей и фруктов
22 июля 2019, 19:03Турбазу в Золотаревке украсили деревянные фигуры персонажей сказок
22 июля 2019, 17:59В СКР сообщили жуткие подробности смерти молодой кузнечанки