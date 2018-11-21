В Кузнецком районе в пожаре погиб пенсионер

По предварительным данным, в селе Никольское на улице Володарского в 3.14 загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате пожара погиб 62-летний мужчина.

Тушили полыхающую постройку 16 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».