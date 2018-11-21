21 ноября 2018, 11:33Происшествия

В Кузнецком районе в пожаре погиб пенсионер

В Кузнецком районе Пензенской области ночью 21 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, в селе Никольское на улице Володарского в 3.14 загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате пожара погиб 62-летний мужчина.

Тушили полыхающую постройку 16 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7727157/

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