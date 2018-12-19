19 декабря 2018, 12:03Происшествия

В Кузнецком районе в огне пострадал ребенок

В Кузнецком районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 18 декабря в 13.05 вспыхнул кирпичный дом. Пламя полностью уничтожило чердак и частично стены жилища. В огне пострадал ребенок. Состояние малыша в ведомстве не уточнили.

Тушили полыхающее строение 14 человек с помощью пяти спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7783731/

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