В Кузнецком районе в огне пострадал ребенок

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 18 декабря в 13.05 вспыхнул кирпичный дом. Пламя полностью уничтожило чердак и частично стены жилища. В огне пострадал ребенок. Состояние малыша в ведомстве не уточнили.

Тушили полыхающее строение 14 человек с помощью пяти спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».