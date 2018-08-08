В Кузнецком районе в ДТП с деревом погиб мужчина

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08 августа 2018, 17:58Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП.
Звонок на пульт дежурного поступил 7 августа в 17.40. В селе Сюзюм возле дома №50 по улице Центральной автомобиль «ВАЗ-2110», за рулем которого был 53-летний мужчина, врезался в дерево.
От сильного удара водитель скончался на месте происшествия. Кроме того, в аварии пострадал 44-летний пассажир машины. Мужчину с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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