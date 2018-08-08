В Кузнецком районе в ДТП с деревом погиб мужчина

Звонок на пульт дежурного поступил 7 августа в 17.40. В селе Сюзюм возле дома №50 по улице Центральной автомобиль «ВАЗ-2110», за рулем которого был 53-летний мужчина, врезался в дерево.

От сильного удара водитель скончался на месте происшествия. Кроме того, в аварии пострадал 44-летний пассажир машины. Мужчину с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».