В Кузнецком районе в ДТП попал годовалый ребенок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 декабря 2016, 17:32Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП – столкнулись «ВАЗ-11170» и «ВАЗ-21074».
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария произошла в селе Никольское на ул. Володарского возле дома № 135.
В результате аварии 33-летняя женщина, находившаяся в салоне «ВАЗ-11170», с травмами доставлена в больницу.
Водителей обеих машин, а также 20-летнего парня из «ВАЗ-21074» и годовалую девочку, ехавшую в «ВАЗ-11170», после осмотра медиками отпустили.
30 декабря 2016, 20:03В Пензе для юных хоккеистов устроили праздник на льду
30 декабря 2016, 19:59Белозерцев дал распоряжения на новогодние праздники
30 декабря 2016, 19:55В Пензе в картинной галерее открылась выставка молодых художников
30 декабря 2016, 19:53Белозерцев наградил пензенских меценатов
30 декабря 2016, 19:51Пензенцы закупаются к новогоднему столу
30 декабря 2016, 19:44В Пензе в квартире произошел взрыв
30 декабря 2016, 19:42В Ленинском районе Пензы «левого» алкоголя не нашли
30 декабря 2016, 19:39Пензенцев предупреждают об опасности выхода на лед