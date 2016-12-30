30 декабря 2016, 17:32Происшествия В Кузнецком районе в ДТП попал годовалый ребенок В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП – столкнулись «ВАЗ-11170» и «ВАЗ-21074».

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария произошла в селе Никольское на ул. Володарского возле дома № 135.

В результате аварии 33-летняя женщина, находившаяся в салоне «ВАЗ-11170», с травмами доставлена в больницу.

Водителей обеих машин, а также 20-летнего парня из «ВАЗ-21074» и годовалую девочку, ехавшую в «ВАЗ-11170», после осмотра медиками отпустили.

Происшествия

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