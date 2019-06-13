В Кузнецком районе в ДТП погибла пожилая велосипедистка

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13 июня 2019, 15:04Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошла авария с участием велосипедистки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 11 июня в 9.00 на 771 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль ГАЗ-3009, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил 65-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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