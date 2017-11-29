29 ноября 2017, 19:51Спорт В Кузнецком районе в центре бокса сделали новый ринг Дело героя социалистического труда Владимира Цирулева спустя 30 лет продолжил депутат Госдумы России Сергей Есяков. Речь идет о развитии центра бокса в селе Анненково Кузнецкого района Пензенской области. Парламентарий стал почетным гостем мемориального турнира.

Село Анненково Кузнецкого района по праву считается одним из центров развития бокса в Пензенской области. Этому виду спорта здесь начали уделять внимание еще 30 лет назад во многом благодаря герою социалистического труда Владимиру Цирулеву. Директор колхоза-миллионера «Гигант» неоднократно оказывал и финансовую поддержку.

«Это благодаря Владимиру Павловичу Цирулеву, который нам приобрел ринг 30 лет назад. По новым правилам нужен четырехканатный ринг, а он больших денег стоит», - рассказал тренер-преподаватель ДЮСШ Кузнецкого района Евгений Видинеев.

Новый ринг помог приобрести депутат Госдумы Сергей Есяков. Он продолжил дело героя социалистического труда, в честь которого был организован мемориальный турнир.

«Праздник, которого очень долго ждали. Мы мечтали о современном, профессиональном ринге. Наконец, наша мечта сбылась», - поделилась первый заместитель главы администрации Кузнецкого района Людмила Чупрасова.

«Кем бы вы ни были по жизни, куда бы жизнь вас не занесла, та подготовка, которую вы сейчас проходите, вам пригодится», - сказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Есяков.

На новом ринге за медали мемориального турнира боролись спортсмены из Пензы, Кузнецка, Сызрани, Камешкира и Средней Елюзани. Победителей и призеров наградили медалями и памятными подарками.

Спорт

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