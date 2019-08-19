В Кузнецком районе утонул мужчина

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19 августа 2019, 17:39Происшествия
В пруду в Кузнецком районе Пензенской области в минувшие выходные обнаружили труп.
Сообщение о страшной находке поступило на пульт дежурного отдела МВД вечером 17 августа. В пруду около села Пионер утонул 59-летний мужчина.
«18 августа водолазы обследовали водоем, обнаружили труп и извлекли его из воды», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Для дальнейшего разбирательства тело передали сотрудникам полиции. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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