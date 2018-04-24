В Кузнецком районе столкнулись легковушка и два грузовика

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 23 апреля в 12.54 на 747 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись автомобиль Lada Granta, грузовик Volvo и фура DAF.

В результате аварии есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия происшествия пять сотрудников МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».