В Кузнецком районе столкнулись «Лада» и «Фиат», есть пострадавший

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 мая 2017, 14:01Происшествия
26 мая в Кузнецком районе Пензенской области столкнулись «Лада Ларгус» и «Фиат Дукато».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 4.58 на 766 км федеральной дороги М-5 «Урал».
В результате ДТП пострадал один человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
По данному факту ведется проверка.
26 мая 2017, 19:58В Пензе 13 команд соревнуются на футбольном фестивале «Локобол»
26 мая 2017, 19:41Колокольцев осмотрел новое здание УМВД в Пензе
26 мая 2017, 19:29В Пензе первоклассники взяли шефство над уткой
26 мая 2017, 19:19В Пензе депутаты единогласно проголосовали за отставку Тюрина
26 мая 2017, 19:15В Кузнецке детям напомнили о правилах дорожного движения
26 мая 2017, 17:53Разыскивается пропавший 60-летний пензенец Михаил Аляксин
26 мая 2017, 17:34В Пензенской области женщину незаконно лишили сертификата на жилье
26 мая 2017, 17:09В Пензе наградили предпринимателей