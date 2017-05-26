26 мая 2017, 14:01Происшествия В Кузнецком районе столкнулись «Лада» и «Фиат», есть пострадавший 26 мая в Кузнецком районе Пензенской области столкнулись «Лада Ларгус» и «Фиат Дукато».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла в 4.58 на 766 км федеральной дороги М-5 «Урал».

В результате ДТП пострадал один человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По данному факту ведется проверка.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5345781/