В Кузнецком районе столкнулись два авто, пострадала девушка

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 30 января в 17.00 на 739 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 24-летний парень, и ВАЗ-21102, водителем которого был 71-летний мужчина.

В результате аварии пострадала 24-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении иномарки. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».