В Кузнецком районе стартует проект помощи трудным семьям

В Пензенской области приступили к апробации проекта "Профилактика социального сиротства". Новые меры поддержки неблагополучных семей опробуют сначала в Кузнецком, а после и в Лунинском районе. Вовлекать в программу планируют не только профильных специалистов, но и неравнодушных граждан.

В ветхом деревянном доме на окраине села Махалино эта женщина живет вместе с тремя детьми. Многодетная мама ведет асоциальный образ жизни. Ребятишки растут сами по себе. Младшая дочь, несмотря на то, что ей 5

лет, даже не устроена в садик. Этой и другим неблагополучным семьям Кузнецкого района готовы помочь в рамках регионального проекта "Профилактика социального сиротства".

В первую очередь, с неблагополучными семьями будут работать психологи. Их задача - выявить основные проблемы, а также дать полную характеристику взаимоотношениям между родственниками. Исходя из полученных результатов, специалисты сформируют рекомендации, которые в дальнейшем передадут в профильные ведомства. Кроме финансовых, многие семьи испытывают трудности с жильем: некоторые вынуждены ютиться в тесноте всемером.

Одна из целей нового регионального проекта - вовлечение в работу с неблагополучными семьями не только профильных специалистов, но и неравнодушных граждан.

«Эти семьи живут не только рядом с теми людьми, которые по долгу службы должны что-то делать, но они живут на своей улице, где абсолютно разные люди, абсолютно разные соседи, которые могут равнодушно проходить мимо тех проблем, которые есть в этой семье», - сказала Светлана Кудинова, председатель регионального отделения союза женщин России.

Проект предполагает, что специалисты будут пристально следить за всеми проблемными семьями района. Их намерены вовлекать в различные общественные мероприятия: будь -то школьная ярмарка или концерт в местном доме культуры.

Взрослым, по мере необходимости, предоставят возможность получить профессию, а также овладеть новыми навыками.