В Кузнецком районе рыбак нашел в реке труп 18-летнего парня

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11 мая 2017, 16:09Криминал
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа 18-летнего парня в реке Кадада на территории села Верхозим Кузнецкого района.
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник регионального СУ СКР Людмила Фомина, тело было найдено 10 мая.
«Местный рыбак рядом с берегом в реке обнаружил тело молодого человека. Как оказалось, это житель села 1998 года рождения. Следователи при осмотре места происшествия каких-либо видимых следов на теле погибшего, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти молодого человека», - сказала она.
Предварительно, по словам эксперта, причиной смерти стала асфиксия водой.
По данному факту Кузнецким межрайонным следственным отделом проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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