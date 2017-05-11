11 мая 2017, 16:09Криминал

В Кузнецком районе рыбак нашел в реке труп 18-летнего парня

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа 18-летнего парня в реке Кадада на территории села Верхозим Кузнецкого района.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник регионального СУ СКР Людмила Фомина, тело было найдено 10 мая.

«Местный рыбак рядом с берегом в реке обнаружил тело молодого человека. Как оказалось, это житель села 1998 года рождения. Следователи при осмотре места происшествия каких-либо видимых следов на теле погибшего, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти молодого человека», - сказала она.

Предварительно, по словам эксперта, причиной смерти стала асфиксия водой.

По данному факту Кузнецким межрайонным следственным отделом проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Криминал
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