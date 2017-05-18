18 мая 2017, 18:39Общество В Кузнецком районе прошли соревнования «Безопасное колесо» В Кузнецком районе Пензенской области прошел конкурс среди школьников «Безопасное колесо». Мальчишки и девчонки демонстрировали знание правил дорожного движения, соревновались в фигурном вождении велосипеда и умении оказывать первую медицинскую помощь.

17 команд и около 70 человек. Юные инспекторы дорожного движения собрались на территории школы села Поселки. Соревнования «Безопасное колесо» проводятся в Кузнецком районе в 12 раз.



«Знайте: дорога ошибок не прощает. Поэтому эти соревнования очень важны и нужны. И мне хотелось бы пожелать всем успеха, а победа будет за теми, кто лучше подготовился», - сказал директор школы с. Поселки Кузнецкого района.



Программа конкурса «Безопасное колесо» состоит из двух практических этапов, связанных с навыками вождения велосипеда. Кроме того, ребята должны хорошо знать правила дорожного движения, уметь оказывать первую медицинскую помощь. В каждой из команд по четыре человека: два мальчика и две девочки старше десяти лет.

«Парадокс заключается в том, что в юном возрасте эти знания даются гораздо легче, чем в дальнейшем. Это, как выучить во втором классе таблицу умножения, и потом всю жизнь ей пользоваться. То же самое - правила дорожного движения, базовые правила по основам первой помощи», - отметил педагог центра детского и юношеского творчества Кузнецкого района Сергей Коблов.

«Мероприятие приближено к реальной жизни, чтобы дети могли ориентироваться в окружающей среде, предвидеть опасность на дорогах. Поэтому они должны владеть правилами дорожного движения, благодаря этому мероприятию мы их закрепляем», - сказала инспектор отделения ГИБДД ОМВД «Кузнецкий» Татьяна Фролова.



По итогам прохождения всех этапов, первое место заняла команда Центра детского и юношеского творчества, на втором и третьем местах – ребята из школ села Никольское и Бестянка, соответственно. Все они войдут в сборную команду Кузнецкого района для участия в областных соревнованиях «Безопасное колесо».

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