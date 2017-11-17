19 ноября 2017, 12:05Общество В Кузнецком районе прошла встреча поколений В школе села Поселки Кузнецкого района Пензенской области состоялась встреча поколений. Вечер посвятили вековому юбилею основания ВЛКСМ, который в нашей стране отметят в следующем году. Вклад комсомольской организации в развитие Кузнецкого района отразили в книге, которую представили ветераны.

«Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими». Память о своей молодости, которая пришлась на вторую половину прошлого века, бывшие активисты комсомольских организаций Кузнецкого района решили увековечить на страницах печатного издания. Общими усилиями они создали книгу воспоминаний.

«Собирался газетный, архивный и краеведческий материал, который фотографировали наши фотографы. Принимало участие много активных комсомольцев, которые писали свои воспоминания о своей бывшей работе», - вспоминает экс-первый секретарь райкома ВЛКСМ Кузнецкого района Екатерина Блинкова.

Нестареющие душой ветераны сумели пусть небольшим тиражом и в простенькой обложке издать книгу о комсомоле. Ее авторов пригласили на встречу поколений в школу села Поселки. Они рассказали, чем занимались в своей молодости, вспомнили историю образования всесоюзной организации и, конечно, любимые песни

Также на встрече зашла речь о вкладе комсомольской организации в развитие Кузнецкого района. Эта тема нашла отражение и на страницах издания. Книга охватывает период шестидесятых – восьмидесятых годов прошлого столетия.

«Где бы, какой участок ни был – начинался он с молодежи. В районе за это время кардинальные изменения произошли. Построены комплексы производственные, построено жилье, построены 12 школ», - рассказал почетный гражданин Кузнецкого района Валентин Епифанцев.

Инициативная группа бывших комсомольцев не намерена останавливаться лишь на издании книги. Активисты планируют к столетию ВЛКСМ создать еще несколько проектов.

Общество

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