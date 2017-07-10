10 июля 2017, 17:35Общество В Кузнецком районе прошла Тихвинская ярмарка В минувшие выходные в Кузнецком районе на территории музея-усадьбы Александра Радищева прошла Тихвинская ярмарка. Праздник посетили сотни жителей и гостей Пензенской области. Все желающие приняли участие в творческих мастер-классах, конкурсах, а также приобрели товары от 70 кузнецких производителей и мастеров со всего региона.

В селе Радищево, которое когда-то принадлежало отцу великого писателя Александра Радищева Николаю, ярмарки проходили с XVIII века. Варвара Михайловна, родственница писателя, учредила торговлю в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Хозяйка праздника вместе с семьей в исполнении актеров пензенского драматического театра лично приветствовали гостей.

Мастерица из Грабово Дарья Лазаренко привезла на ярмарку игрушки и детские вещи, которые связала своими руками. Все они очень яркие и, уверяет мастерица, изготовлены из безопасных для детей материалов. Небольшой зайчик получается у рукодельницы всего за пару часов. Есть и более сложные игрушки.



Член ремесленной палаты Пензенской области Евгений Жуин - историк по специальности - создает изделия из бересты уже десятый год. Рассказывает, что березовая кора — очень теплый, душевный материал, который хорошо впишется в любой интерьер. В коллекции мастера есть множество работ с символикой Сурского края.



«Есть покупатели, которые предпочитают изделия эксклюзивные, серьезные, которые достаточно дорого стоят. А есть люди, которые покупают простые изделия: расчесочки, брелочки, магниты, сувениры. Совсем недорогие, но очень памятные», - поделился он.



Праздник не обошелся без традиционных забав и угощений. Более 70 сельхозпроизводителей Кузнецкого района привезли свои продукты на продажу. Разумеется, все можно попробовать: от свежей выпечки до горячего плова. А после еды - развлечения. Например, постирать и погладить белье по старинке — вручную.

Своими руками гостьи праздника плели венки из полевых цветов и трав.



«Сначала берутся цветы, складываются. Потом можно взять еще один, прикладываются, и сплетается это все вместе. Туда можно помимо ромашек еще траву, цветы другие, чтобы венок получился большой, красивый», - рассказала участница Тихвинской ярмарки Алена Пряничникова.



Для жителей Кузнецкого района Тихвинская ярмарка — один из самых главных праздников в году.



«Мы ее обожаем, вкладываем душу всех людей, которые этим занимаются. Каждый год мы привносим что-то новое. Будем стремиться и дальше, чтобы наша ярмарка расцветала и привлекала людей», - сказала жительница Кузнецкого района Лилия Булынина.



Для гостей выступили фольклорные коллективы из Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей, Мордовии. Почетными гостями праздника стали народные умельцы из Мурома и Нижнего Новгорода.

Общество

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