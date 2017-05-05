В Кузнецком районе прошел автопробег ко Дню Победы

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05 мая 2017, 19:27Общество
В Кузнецком районе Пензенской области состоялся автопробег, посвященный 72-й годовщине празднования Дня Победы. Маршрут 2017 года соединил четыре населенных пункта. Акцию активно поддержали местные жители.
Мемориал героям Великой Отечественной войны в рабочем поселке Евлашево стал отправной точкой автопробега по Кузнецкому району, посвященного Дню Победы. Акция проводится в районе третий год подряд. За это время у нее появились постоянные участники.
«Во-первых, происходит воспитание патриотических чувств, гордость за советского человека, гордость за народ, который победил в годы Великой Отечественной войны, значимость победы - это, наверное, самое главное. И что характерно: люди откликаются, люди идут, едут на своих машинах со знаменами, флагами», - сказал председатель общественной организации «Землячество Кузнецкого района» Геннадий Воробьев.
В 2017 году представителей на автопробег делегировали общество татарской культуры и районный совет ветеранов. Маршрут проложен по восточной части Кузнецкого района: от поселка Евлашево, через села Большой и Малый Труев с финишем в Татарском Канадее.
Участников автопробега проводили в путь на торжественном митинге.
«В этот день особо ощущается наше единство. Мы сегодня искренне благодарим всех тех, кто отдал свою жизнь, свое здоровье на полях сражений в годы Великой Отечественной войны», - отметила заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.
Участие в пробеге приняли несколько десятков автомобилей. По пути к акции присоединялись новые участники.
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