В Кузнецком районе произошла авария, есть пострадавший

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01 декабря 2017, 17:02Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области не поделили дорогу два легковых автомобиля.
По данным пресс-службы ГУ МЧС, авария произошла в селе Никольское. На улице Терехина столкнулись «Рено Логан», которым управлял 37-летний мужчина, и «ВАЗ-11183», за рулем которого находилась 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
В аварии ДТП пострадала водитель отечественной машины, ее с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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