01 декабря 2017, 17:02Происшествия В Кузнецком районе произошла авария, есть пострадавший В Кузнецком районе Пензенской области не поделили дорогу два легковых автомобиля.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, авария произошла в селе Никольское. На улице Терехина столкнулись «Рено Логан», которым управлял 37-летний мужчина, и «ВАЗ-11183», за рулем которого находилась 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В аварии ДТП пострадала водитель отечественной машины, ее с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6168773/

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