16 июня 2017, 19:55Общество В Кузнецком районе приступили к ремонту дорог В Кузнецком районе Пензенской области начался активный ремонт дорог. Новый асфальт планируется положить в селах Ясная Поляна, Комаровка и Дворики.

Кроме того, отремонтируют дорогу от Кузнецка до границы с Саратовской областью. Новый асфальт появится на двух участках протяженностью 16 километров. Из областного бюджета на ремонт проезжей части в этом районе было выделено 112 миллионов рублей.

«По инициативе администрации Кузнецкого района была подготовлена проектно-сметная документация, передана в департамент строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, где и определился подрядчик на производство данного вида работ», - рассказал заместитель главы администрации Кузнецкого района Вячеслав Чварков.

Помимо укладки асфальта дорожники обязаны будут произвести укрепление обочин и привести в порядок съезды.

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