В Кузнецком районе приступили к ремонту дорог

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июня 2017, 19:55Общество
В Кузнецком районе Пензенской области начался активный ремонт дорог. Новый асфальт планируется положить в селах Ясная Поляна, Комаровка и Дворики.
Кроме того, отремонтируют дорогу от Кузнецка до границы с Саратовской областью. Новый асфальт появится на двух участках протяженностью 16 километров. Из областного бюджета на ремонт проезжей части в этом районе было выделено 112 миллионов рублей.
«По инициативе администрации Кузнецкого района была подготовлена проектно-сметная документация, передана в департамент строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, где и определился подрядчик на производство данного вида работ», - рассказал заместитель главы администрации Кузнецкого района Вячеслав Чварков.
Помимо укладки асфальта дорожники обязаны будут произвести укрепление обочин и привести в порядок съезды.
16 июня 2017, 20:26«Телесемь» устроил для пензенцев беспроигрышную лотерею
16 июня 2017, 20:20Пензенский уролог рассказал о рабочих буднях
16 июня 2017, 20:02В Пензе вынесли приговор по делу о живодерстве
16 июня 2017, 19:55В Кузнецком районе приступили к ремонту дорог
16 июня 2017, 19:43Пензенцам предлагают сдать оружие за вознаграждение
16 июня 2017, 19:37Пензенских торговцев «с рук» не пугают штрафы
16 июня 2017, 19:29Левченко отчиталась перед пензенцами о проделанной работе
16 июня 2017, 19:21В пензенский заповедник забрел редкий для области зверек